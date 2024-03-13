نيكول سابا: مبحبش حياتي تكون مكشوفة ولو اتهموني بحاجة برد عليها

شاركت الفنانة نيكول سابا في ثالث حلقات برنامج "ألبوم صور" الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1

وقالت “سابا” إنها لا تحب أن تكون حياتها الشخصية مكشوفة للجميع، وتحرص منذ بداية شهرتها على فصل الحياة الخاصة عن العملية.

وأكدت على أنها تحاول إبعاد حياتها عن الأضواء، إلا فيما يخص صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.

وأشارت نيكول سابا إلى أنها لا تحب الفلاتر، ولا تستخدمها كثيرا، موضحة:" بحب الناس تشوفني على طبيعتي".

فيما يتعلق بالتعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة، ترى الفنانة نيكول سابا أن الرد عليها أمر نسبي، موضحة:" لو اتهموني بحاجة هقول وأوضحها لكن مش حريصة أرد على كل حاجة".

تقدم إيناس سلامة الشواف، برنامج فني جديد وهو «ألبوم صور» الذي يركز على حياة الفنانين الخاصة من خلال صور شخصية مؤثرة في ذكرياتهم.