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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق بلانة / كلابشة

مشروع رصف طريق بلانة
مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة ، والذى يأتى تنفيذه ضمن الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم ، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأشار المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة / كلابشة ، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس ، مع رش MC  ، وتنفيذ طبقة رابطة ، موضحاً أنه تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم ، مع تخطيط الطريق القديم عقب الإنتهاء من تخطيط الإزدواج بطول 125 كم ، وبالتوازى جارى تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق ، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى .

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مشروع رصف طريق بلانة كلابشة حياة كريمة أخبار محافظة أسوان