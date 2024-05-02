المتهم بطعن شاب في الهرم: بيضايق أختي لأنها رفضته

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في واقعة تعدى طالب علي شاب بسلاح أبيض بنطاق دائرة الهرم غرب محافظة الجيزة، وكشفت التحقيقات أن المتهم “ طالب” اعتدى على شاب بسلاح أبيض بسبب مضايقة المجني عليه لشقيقة المتهم، ورفضها الارتباط به.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه، لسماع أقوله في الواقعة، وطلبت التقرير الصحي لحالته.

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق أن المتهم اعتاد مضايقة شقيقته، وأنها رفضت الإرتباط به، وكان دائما ما يتعرض لها، فحدثت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، على النحو المشار اليه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفي بتعرض شاب لجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم طعن المجني عليه، بسبب مضايقة الأخير لشقيقة المتهم، لرفضها الارتباط به، جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.