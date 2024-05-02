"القاهرة الإخبارية": "هل إدارة بايدن جادة في مسألة حل الدولتين؟"

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هل إدارة بايدن جادة في مسألة حل الدولتين؟".

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، تصاعدت الدعوى الدولية الرامية لضرورة إقناع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقبول بفكرة حل الدولتين لوضع حد للحرب الدائرة التي أودت بحياة الآلاف.

تصريحات متفائلة بشأن ذلك، أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض مؤخرا، فضلا عن تصريحاته أمس الأربعاء، خلال زيارته لإسرائيل بخصوص ضرورة التوصل إلى هدنة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

تساؤلات متعددة تتعلق بمدى جدية الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن حيال الأمر، وإذا ما كانت جادة وحاسمة للسعي نحو حل الدولتين، خصوصا مع ما تملكه واشنطن من زخم سياسي دولي وقدرة على التواصل مع إسرائيل الملفات السياسية المشتركة، وعلى رأسها ملف حرب غزة، فهل تشهد الأيام المقبلة شيئا جديدا بشأن غزة؟

