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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ندوة تعريفية بمشروع "مهني 2030" لتأهيل مليون متدرب لسوق العمل في المنيا

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أكدت قيادات مركز آفاق للتدريب المهني بمحافظة المنيا ، أهمية الدور الذي تلعبه وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة ، في مشاركة مراكز تدريب القطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب المهني ،والتسهيلات الممنوحة لتقنين الأوضاع ،والحصول على تراخيص للعمل بشكل رسمي، مع الوزارة، لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وكان مركز افاق للتدريب المهني بمحافظة المنيا الحاصل علي ترخيص رقم 5 من وزارة العمل، قد نفذ ندوة تعريفية بمشروع مهني 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى.

وعقدت الندوة التعريفية  لمشروع (مهنى 2030 )، تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل و اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لتاهيل مليون متدرب لسوق العمل الداخلى والخارجى ل 500 تخصص وفقا للمعايير العالمية، بالتعاون المشترك بين مركز آفاق بقيادة أ. محمد جمال رئيس مجلس الإدارة، ومديرية العمل بالمنيا برئاسة د.ماجدة صلاح مدير المديرية، وبحضور جمع كبير من المتدربين من الجنسين وكذلك المدربين فى التخصصات المختلفة، حيث تم  عرض أهداف وأهمية المشروع  فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، وتفاصيل الإلتحاق بالمشروع للإستفادة من حقائبه التدريبية فى كافة التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

وفى نهاية الندوة تم تكريم الكوادر المشاركة فى المشروع من مركز آفاق ومديرية العمل.

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