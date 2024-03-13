17 مارس محاكمة سائق دهس 3 طلاب في السلام

حددت محكمة جنح السلام 17 مارس الجاري لنظر جلسة محاكمة سائق متهم بدهس ٣ طلاب في السلام .

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بدهس سائق 3 أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة وبالانتقال لمحل البلاغ تبين اصطدام سائق ودهس 3 أطفال لقيوا مصرعهم في الحال.

وكشفت التحقيقات أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها.