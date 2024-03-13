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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

17 مارس محاكمة سائق دهس 3 طلاب في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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حددت محكمة جنح السلام 17 مارس الجاري لنظر جلسة محاكمة سائق متهم بدهس ٣ طلاب في السلام .
 وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بدهس سائق 3 أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة  وبالانتقال لمحل البلاغ تبين اصطدام سائق ودهس 3 أطفال لقيوا  مصرعهم في الحال.
وكشفت التحقيقات أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها.

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