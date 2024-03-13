ضبط مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في المعادى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة المعادى.

أكدت معلومات وتحريات الشرطة قيام (مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بدائرة قسم شرطة المعادى - له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق قيامه بإنشاء الأكاديمية المشار إليها (وهمية وغــيـر مرخصة) وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، والترويج للأكاديمية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان عن تقديم دورات تدريبية للمواطنين وإستغلال ذلك فى عرض إمكانية تقديم شهادات مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببطاقة الرقم القومى أثناء الدورات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية على (8 أكلاشيه تحمل أسماء جهات متنوعة - 329 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 6 أصول وصور خاصة بعملائه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير "3 أجهزة لاب توب ، 2 طابعة إسكانر - 2هاتف محمول "تحوى آثار تؤكد نشاطه الإجرامى").

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجارى العرض على النيابة العامة.