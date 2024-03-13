نقيب المهندسين بسوهاج يشيد بالتعاون مع "مياه الشرب" لتدريب الطلاب

كرم المهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، وذلك لمجهوداته فى تحقيق التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والشركة.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه يتم سنويا تدريب طلاب كلية الهندسة بمحطات وشبكات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بهدف تمكين الطلاب وصقل مهاراتهم العملية هذا بالإضافة إلى التعرف على أنظمة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وكيفية تنفيذ المشروعات والأنظمة التكنولوجية الحديثة وأنظمة التحول الرقمى المستخدمة فى هذا القطاع.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه يوجد تعاون مشترك بين الشركة ونقابة المهندسين فى مجال نشر الوعى المائى من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لرواد النقابة لتعريفهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى واستخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك ومخاطر القيسونات والطلمبات الحبشية على الصحة العامة.