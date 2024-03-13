البرهان: القوات المسلحة والشعب السوداني سيهزمون التمرد

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفرق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني سيلاحقون ويهزمون التمرد في كل مكان على أرض الوطن.

ووجه البرهان - أثناء زيارته لأم درمان "العاصمة القديمة" بعد تحرير مبنى الإذاعة والتليفزيون من قوات الدعم السريع المتمردة - التحية لضباط وضباط صف وجنود سلاح المهندسين وجميع الأفراد لقتالهم للميليشيات المتمردة والدفاع عن مواطني منطقة المهندسين، كما وجه التحية لكل المواطنين السودانيين الذين صبروا على أذى وجرائم قوات الدعم السريع المتمردة، وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي.

كما وجه البرهان التحية لكل أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية؛ لصبرهم ودفاعهم عن الوطن في ظروف في غاية التعقيد، قائلا: "هذه هي القوات المسلحة السودانية".

وأشاد البرهان بكل من قام بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والأحياء المجاورة، و"أسهم في التدمير الذي حدث للعدو المتمرد في عتاده المادي والمعنوي".

وقال: "سنواصل حصار العدو المتمرد في الجزيرة ونيالا وزالنجي والجنينة والخرطوم وبحري وكل مكان في هذا الوطن، ونبشر المواطنين بأن القوات المسلحة في أحسن حال ومعنويات كبيرة".

وأضاف: "رسالتنا لمتمردي الدعم السريع أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقكم في كل مكان، وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل".