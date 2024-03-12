العاهل المغربي يأمر بتوجيه مساعدات إنسانية إلى غزة والقدس

أصدر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في المملكة المغربية، توجيهاته بإطلاق عملية إنسانية لتقديم مساعدة غذائية عن طريق البر للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة القدس الشريف.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، فإن هذه المساعدة تأتي في إطار تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وتتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويشمل البيان أن المساعدة التي أمر بها الملك محمد السادس لسكان غزة تشمل أكثر من 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية التي ستقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وأوضح البيان أن المغرب - منذ اندلاع العمليات المسلحة - من أكثر من 5 أشهر، يعد أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين، إضافة إلى المساعدة المؤسساتية التي ستقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

من جانب آخر، قام الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإصدار توجيهاته لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان مدينة القدس المقدسة، تضمنت توزيع 2000 سلة غذائية لـ2000 أسرة مقدسية، بالإضافة إلى توفير 1000 وجبة يوميًا للفلسطينيين المقيمين في المدينة. وتشمل المساعدة أيضًا إنشاء غرفة لتنسيق الطوارئ في مستشفى القدس.

وجاء في البيان الصادر بهذا الخصوص، أن هذه العملية الإنسانية الهامة تأتي في إطار التزام الملك محمد السادس بدعم الشعب الفلسطيني والاهتمام المستمر بالقضية الفلسطينية.

وأكد البيان على أن هذه الخطوة الإنسانية تعبر عن التزام فعلي واهتمام دائم من قبل الملك محمد السادس بشأن الوضع الإنساني لسكان القدس، وتؤكد على الدور المهم الذي تلعبه المملكة المغربية في دعم وتقديم المساعدة للفلسطينيين في المدينة المقدسة.