إجراء 25 قسطرة تشخيصية وعلاجية لحالات دوالي الحوض والرحم بمستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح أطباء قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية و التصوير الطبي في إجراء ٢٥ قسطرة تشخيصية وعلاجية لحالات دوالي الحوض والرحم والمبايض المترددين علي المستشفيات الجامعية خلال الأشهر القليلة الماضية كبديل أكثر أمانا من إجراء عمليات جراحية تستغرق وقتا أطول لشفاء المرضي .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات الجامعة قد استقبلت مريضة كانت تعانى من دوالي بالحوض والرحم والمبايض و تعانى من آلام شديدة بمنطقة الحوض تزداد في فترات الدورة الشهرية و تم معالجتها عن طريق القسطرة الوريدية و التى تعتبر علاج آمن و فعال وبفتحة لا تتجاوز النصف سنتيميتر ،مشيرا إلي أن هذه الطريقة هي بديل فعال وآمن للجراحات التقليدية و التي قد تستدعي استئصال الرحم و المبايض حيث انه من أهم مميزات القسطرة العلاجية أنه لايوجد شق جراحى و تستطيع المريضة ممارسة حياتها بشكل طبيعي منذ اليوم التالي للقسطرة

وتم إجراء الحالات تحت إشراف الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،والدكتور أشرف زيتون رئيس قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية و التصوير الطبي ،والدكتور حامد اللقوةرئيس قسم أمراض النساء و التوليد .

وضم فريق الطبي الدكتور محمد الحميلي مدرس الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس،و فريق العمل من قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية و التصوير الطبي بجامعة المنوفية ، الدكتور ة رباب ياسين و الدكتور محمد كامل و الدكتور محمد رشاد.