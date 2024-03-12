بالمجان.. أفلام العرض السينمائي الأول بقصر السينما في رمضان

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأفلام السينمائية "العرض الاول" بقصر السينما بجاردن سيتي، طوال شهر رمضان المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يقدم اليوم الثلاثاء 2 رمضان فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، يوم الأربعاء 3 رمضان يعرض فيلم "19 ب".

وفي سهرة الخميس 4 رمضان يعرض فيلم "تحت تهديد السلاح"، يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات".

وفي يوم الجمعة 5 رمضان فيلم "الدعوة عامة" يعقبه عرض مسرحية "أمثال وحكايات".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من الشهر الكريم مع عرض فيلم "كيرة والجن" يوم السبت المقبل 6 رمضان، يوم الأحد 7 رمضان فيلم "زومبي".

وفي يوم الاثنين 8 رمضان يعرض فيلم "جروب الماميز"، ويشهد يوم الثلاثاء 9 رمضان عرض فيلم "شوجر دادي"، يعقبه فقرة فنية لفرقة قاطية للإنشاد الديني، ويوم الأربعاء 10 رمضان يعرض فيلم "شلبي" ويليه فقرة فنية لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، وفي سهرة الخميس 11 رمضان يعرض فيلم "فضل ونعمة"، ويشهد ختام الأسبوع الجمعة 12 رمضان عرض فيلم "أنا لحبيبي" مع فقرة فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.

وتبدأ عروض الأسبوع الثالث السبت 13 رمضان مع فيلم "مستر إكس" وفقرة فنية لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، وفي اليوم التالي 14 رمضان عرض فيلم "ابن الحاج أحمد" إلى جانب فقرة فنية لفرقة "تخت" المصرية للموسيقى والغناء، ويشهد يوم الاثنين 15 رمضان عرض فيلم "هارلي" مع فقرة فنية لفرقة النيل للموسيقى والغناء، أما يوم الثلاثاء 16 رمضان فيعرض فيه فيلم "مغامرات كوكو" يليه فقرة فنية لفرقة قنا للموسيقى العربية، ويشهد يوم الأربعاء 17 رمضان عرض فيلم "بيت الروبي" وفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية، وفي سهرة الخميس 18 رمضان يعرض فيلم "تاج" يليه فقرة فنية كورال مركز الجيزة، ويختتم الأسبوع الجمعة 19 رمضان مع عرض فيلم "بعد الشر".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الرابع مع عرض فيلم "البعبع" وذلك يوم السبت 20 رمضان، يليه في اليوم التالي فيلم "بلوموندو"، ثم عرض فيلم "أولاد حريم كريم" يوم الاثنين 22 رمضان، ويعرض فيلم "تسليم أهالي" يوم الثلاثاء 23 رمضان، يليه فيلم "حسن المصري" يوم الأربعاء، وتشهد سهرة الخميس 25 رمضان عرض فيلم "البطة الصفرا" يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات"، ويعرض يوم الجمعة 26 رمضان فيلم "المطاريد" يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات".

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 27 رمضان مع فيلم "يوم 13"، ويعرض في اليوم التالي الأحد 28 رمضان فيلم "ساعة إجابة"، ويختتم البرنامج يوم الاثنين 29 رمضان مع فيلم "اثنين للإيجار".