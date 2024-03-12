محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع البحر بالمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته استكمال اعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى حيث يتم رش طبقة الـmco بشارع البحر من أمام المستشفى العام وحتى ميدان المشحمة واستكمال أعمال الصنفرة لطبقة الأساس من ميدان المشحمه باتجاه الزيت والصابون.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.