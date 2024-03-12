وزير الري: الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بالأرز مع الإزالة الفورية للزمامات المخالفة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية كلا على حدة لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات، وذلك في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات.

ووجه الدكتور سويلم لرؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية وهيئة الصرف لسرعة نهو عقود التطهيرات، والإفادة بتقرير دوري عن تقدم الأعمال، ودفع أعمال تطهيرات المساقي بالمتابعة المستمرة مع جهات وزارة الزراعة بكل المحافظة، والتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقى والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات القادم، ودفع العمل في أعمال تأهيل الترع، والإفادة بتقرير عن موقف سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ، وتلافى أي ملاحظات فى الأعمال الجارى تنفيذها خاصة بالمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد الدكتور سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بمحصول الأرز بالمحافظة والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتحديدها بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الإزالة الفورية لما يتعدى المساحات المقررة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .

كما وجه بمراجعة موقف صيانة البوابات فى زمام كل إدارة قبل أول ابريل ٢٠٢٤ ، ومراجعة موقف المقاولين ومدى كفاءتهم في نطاق كل إدارة ، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، والتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية “الري التكميلي” في زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار، ومراجعة موقف إزالة التعديات والإفادة بحصر يتضمن جدول زمنى لإزالتها ، مع تسريع وتيرة الإزالات بالموجة ٢٢ والتركيز على تنفيذ الإزالات في المهد، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتأكد من عمل لجان الشكاوى وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق المحافظة، والعمل على زيادة معدلات التحصيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية وكذا أعمال تلك اللجان والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة ، والافادة بتقرير عن موقف شغل الوحدات السكنية .

وفى محافظة الإسكندرية.. وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى المختصة بشأن صيانة بوابات فم ترعة النوبارية والحجوزات كيلو ٦١ و كيلو ٢٨ على الترعة ، وأيضاً صيانة بوابات قناطر بولين، والتشديد على متابعة الالتزام بتطبيق نظم الرى الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، وإتخاذ اللازم لدراسة موقف الوحدات السكنية بإدارة رى النصر وسُبل تعظيم الاستفادة منها ، والمراجعة الفنية لأسلوب تشغيل محطة مياه الشرب بجنوب العلمين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان ، والإفادة باقتراح للأسلوب الأمثل لتشغيل المحطة بشكل منتظم وعدم التأثير على منسوب المياه بالترعة أو كمية مياه الشرب المنتجة من المحطة .

وفى محافظة البحيرة.. وجه للإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة لأعمال التطهيرات بفرع رشيد، ومتابعة موقف جاهزية محطات الرفع وخاصة محطة هندسة شبراخيت .

وفى محافظة الغربية.. وجه للإدارة المركزية بإعداد خطة لتطوير الموارد البشرية في الإدارات الواقعة بنطاق المحافظة تتضمن الاحتياجات الحالية والمتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة بالنسبة للمهندسين والبحارة والفنيين والسائقين، واحتياجات التدريب التحويلي لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية.. وجه للإدارة المركزية بالإفادة بمقترح لتطوير العمل بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية (فنياً ومؤسسياً)، وإعداد خطة لتطوير الموارد البشرية في الإدارات الواقعة بنطاق المحافظة تتضمن الإحتياجات الحالية والمتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة بالنسبة للمهندسين والبحارة والفنيين والسائقين، واحتياجات التدريب التحويلي لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة.

وفى محافظة الجيزة.. وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية بالتنسيق مع هيئة الصرف لعرض الموقف المائى بترعة الصف ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة، والتنسيق مع مصلحة الري لدراسة الميزان المائى على ترعة الجيزة وتحديد القطاع المائي المناسب للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة أخذاً في الاعتبار موقف الزمامات الفعلية على الترعة .

وفى محافظة القليوبية.. وجه للإدارة المركزية بالافادة بتقرير عن موقف تأهيل ترعة جنابية مويس الأولى، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى لإعداد تقرير عن موقف تشغيل محطة تغذية ترعة أبو المنجا ، والإفادة بتقرير فني عن الوضع الحالي لترعة الفليفلة المستجدة بالتنسيق مع مصلحة الري والمركز القومي لبحوث المياه .

وقد شارك في هذه الاجتماعات كل من المهندس أمل عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الإسكندرية ، والمهندس عمر درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة البحيرة ، والمهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الغربية ، والمهندس عبد الفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية ، والمهندس فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتي القاهرة والجيزة ، والمهندس أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة المنوفية ، والمهندس احمد نزيه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة القليوبية، وبحضور كل من الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالديوان العام ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .