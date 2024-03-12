محمد سامي: مي عمر جعلت حياتى هادئة وصاحبة الفضل في التحضير لنعمة الأفوكاتو

علق المخرج محمد سامي على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو "نعمة الأفوكاتو".

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جدًا عشان أنجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق”.،

وتابع سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو والتي تقوم ببطولته زوجته مي عمر قائلًا: “ نعمة الأفوكاتو من أحسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وانا كتبت المسلسل وعرضته عليها وهي صاحبة إضافة إن نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، ومي بتاكل غيرنا لأنها مينفعش تزيد جرام في الطبيعي، لكن في المسلسل لقيتها بتاكل عيش ومربى وحاجات غريبة عشان تتخن، وتقولي نعمة عايزة كده لأنها من مشغوليتها مش مهتمة بجسمها، وبعد ما خلصنا قلبت البيت چيم ورجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 أسابيع".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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