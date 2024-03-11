حزب الجيل: مواصلة مصر إسقاط المساعدت بغزة يعكس جهودها لدعم الأشقاء

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة مصر أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة، وفقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف "هجرس" فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن موقف مصر تاريخي وثابت وداعم للقضية الفلسطينية، منوها لأحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من دعم الأشقاء.

ولفت، إلى أن الجهود المصرية في هذا الشأن نجحت في تغيير الرأي العام العالمية وحشده لدعم القضية، وجعل شعوب العالم تعترف أن وقف الحرب لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.

