بريطانيا تؤكد التزامها بتوفير دعم مالي لمسلميها قيمته 117 مليون جنيه استرليني

أكدت بريطانيا، اليوم الاثنين، التزامها الراسخ بتوفير تمويل أمني وقائي بقيمة أكثر من 117 مليون جنيه استرليني على مدار الأربع سنوات مقبلة، بهدف حماية مواطنيها المسلمين ومؤسساتهم الدينية والاجتماعية.

وأشار وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى أن الحكومة ترفض بشدة أي تصرفات تتجاوز حدود الكرامة والاحترام تجاه المسلمين البريطانيين، مؤكدا على أهمية توفير بيئة آمنة ومحمية للجميع.

وأضاف كليفرلي أن هذا التمويل يأتي في إطار التزام الحكومة بالتصدي بحزم لجرائم الكراهية والتهديدات ضد المسلمين، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشرطة وشركاء المجتمع لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين.

وفقًا لإعلان الحكومة البريطانية، تم تخصيص ما يصل إلى 29.4 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، بما في ذلك زيادة قدرها 4.9 مليون جنيه إسترليني عقب الأحداث في غزة، لتمويل تدابير أمنية وقائية لحماية المسلمين في المملكة المتحدة وضمان شعورهم بالأمان.

وأوضحت الحكومة أن هذه التدابير تشمل استخدام التكنولوجيا مثل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار وتطبيق السياج الآمن في المساجد والمراكز المجتمعية الإسلامية والمدارس الدينية الإسلامية.

وفي هذا السياق، قامت الحكومة بتمديد الموعد النهائي لبرنامج الأمن الوقائي للمساجد، مع دعوتها المستمرة للمساجد والمراكز المجتمعية الإسلامية للتسجيل في هذه الإجراءات الأمنية الوقائية.