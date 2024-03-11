رمضان 2024| فوازير نيللي وعمو فؤاد على ماسبيرو زمان.. وليالى الحلمية في "نايل دراما"

تقدم قناة ماسبيرو زمان باقة من البرامج والسهرات النادرة المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم ومنها مسلسل خيال الظل، الكهف والوهم والحب الفلوس، الطارق، القط الأسود وفوازير نيللى وعمو فؤاد والسيرة الهلالية ، وبوجى وطمطم.

كما تقدم عدد من البرامج الشهيرة ومنها "حوار صريح جدا ويا تليفزيون يا، خواطر الشعراوى، الجائزة الكبرى، كلام من دهب، مواقف وطرائف.

على صعيد آخر تعرض قناة النيل للدراما عدد من المسلسلات الدرامية المتميزة والتى تمثل علامات فى تاريخ الدراما المصرية ومنها "ليالى الحلمية ج1،ج2"، المال والبنون، جحا المصرى، ساكن قصادى، محمد رسول الله، رافت الهجان، عائلة الحاج متولى، ضمير أبلة حكمت، الراية البيضا.