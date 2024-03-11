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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كولر يستغل فترة التوقف الدولي للسفر إلى سويسرا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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يسافر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى سويسرا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستغل كولر فترة التوقف الدولي وعدم وجود ارتباطات رسمية للفريق في الفترة المقبلة للسفر إلى بلاده وقضاء إجازة قصيرة مع عائلته خاصة أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات لمدة اسبوع. 

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي غدا الثلاثاء في اللقاء الذي يجمعهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من الدوري الممتاز. 

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز عقب مباراة الأهلي والبنك الاهلي لانطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن استعداد للمشاركة في دورة الإمارات الدولية في أول قيادة فنية للعميد لمنتخب مصر بعد توليه المهمة الفنية بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا. 

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