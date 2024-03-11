القبض على طالب وعامل يبيعان قنابل مسيلة للدموع عبر "فيسبوك"

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على طالب وعامل لقيامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع “فيس بوك” بمصر القديمة والتجمع الأول.

تعود الواقعة فى أطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزته (7 عبوات " سائل مسيل للدموع) ، وإعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، و أمكن ضبطه ، وبحوزته (12 عبوة سائل "مسيل للدموع ، صاعق كهربائى) ، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.