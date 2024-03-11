الرئاسة الفرنسية: تأجيل زيارة ماكرون إلى أوكرانيا للمرة الثالثة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيؤجل زيارته إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة في ثالث تأجيل لزيارة كانت مقررة منذ فبراير.

وفي وقت سابق قال ماكرون، إنه يعتزم التوجه إلى أوكرانيا في فبراير لتوقيع اتفاق أمني ثنائي مع الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، لكن تلك الزيارة تأجلت بعد أن توجه زيلينسكي في نهاية المطاف إلى باريس لإبرام الاتفاق.

وذكرت الرئاسة الفرنسية بعد أن تحدث الرئيسان عبر الهاتف في وقت مبكر الأحد "اتفق رئيسا الدولتين على البقاء على اتصال وثيق، وبالتحديد في ما يخص زيارة الرئيس إلى أوكرانيا والتي ستتم خلال الأسابيع المقبلة".

وذكر مصدران دبلوماسيان أن الرئاسة الفرنسية تدرس مسألة توسيع نطاق الزيارة إلى أوكرانيا لتشمل رؤساء دول غربية أخرى للانضمام إلى ماكرون بدلا من أن تكون مجرد زيارة ثنائية، وذلك في جهد لإظهار الوحدة بين الحلفاء والتضامن مع أوكرانيا.