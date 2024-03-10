مريم ومروة الهضيبي تحققان ذهبية زوجي السيدات لتنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية

حققت مريم ومروة الهضيبي لاعبتا مصر لتنس الطاولة، ذهبية منافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في مدينة أكرا بغانا.

وتمكنت مريم ومروة من الفوز في المباراة النهائية على الزوجي التونسي المكون من "عبير صلاح" و"فدوى جارسي" بنتيجة 3-1.

وبدأت الشقيقتان مشوارهما بالبطولة بمواجهة زوجي أنجولا ونجحا في الفوز بنتيجة 3-0 بدور الـ16 قبل أن يحققا الفوز على الزوجي الجزائري بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي تمكنت مريم ومروة من الفوز بنتيجة 3-1 على بطلتي نيجيريا بعد مباراة قوية قبل أن ينجحا في حسم اللقب والميدالية الذهبية بالفوز على بطلتي تونس في النهائي.

وكانت مريم قد حققت ذهبية الزوجي المختلط رفقة لاعب منتخب مصر يوسف عبدالعزيز، فيما فازت مروة ببرونزية نفس المنافسات رفقة محمد البيلي.

يذكر أن مريم ومروة الهضيبي قد شاركا رفقة منتخب مصر في مباريات فرق السيدات والذي حصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية عقب الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية.