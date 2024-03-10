إحالة مراكبي متورط في غرق معدية منشأة القناطر للمُحاكمة

قررت الجهات المختصة إحالة مراكبي معدية منشأة القناطر التى غرقت بمياه النيل وخلفت ورائها 10 متوفين و5 مصابين من عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا، إلى المحاكمة الجنائية.

كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من 15 عاملا تابعين لشركة مقاولات شهيرة، واسفرت عن وفاة 10 عمال وإصابة 5 آخرين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.