تأجيل محاكمة قاتل إمام مسجد الأميرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد في الأميرية لـ 14 مايو المقبل، لحضور محامي المتهم

كواليس مقتل الشيخ كما سردتها شقيقة المجني عليه راح ضحيتها شخص كرس حياته لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، رغم كونه بسيط الحال، فهو يعمل في أحد المطاعم بأجر متواضع لكنه لم يرد أي سائل أو محتاج، ولا أحد يصدق ما حدث له، مستطردة: « اخويا راح ضحية الغدر».



وتابعت: المتهم اسمه حازم من محافظة سوهاج، ويقيم هنا في المنطقة التي قتل فيها أخي ولم نكن نعلم بوجود أي خلافات بينهما، حتى وقع الحادث الذي عصر قلوبنا حزنا على أخي.

وأضافت شقيقة المجني عليه: « يوم الواقعة وبعد أذان العصر، توجه أخي إلى المسجد كعادته لإقامة الصلاة وأداء الفرض، إلا أنه بمجرد وصوله ولحظة دخول المسجد، فؤجي بقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه، ليلقي مصرعه في الحال.

واستطردت: «عايزة حق اخويا من القاتل، ولن يريح قلوبنا سوي القصاص وإعدام القاتل، اخويا كان شخص مسالم وبيقرأ القرآن وكان يقوم بدور إمام المسجد ويصلي بالناس لأن صوته جميل في قراءة القرآن، بينما المتهم شخص مثير للمشاكل ومن أرباب السجون، واعتاد على الخلافات مع الآخرين".



وأردفت: «المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وقال إن السبب هو قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته وهو الأمر الذي نفته شقيقته بعد استدعاء النيابة لها وقالت إن الشيخ موسي عمره ما بص عليها ولا حدث منه أي أمر، بينما عاد المتهم وقال أنه قتل المجني عليه بسبب خلافات علي ٥٠٠ جنيه، متابعة: «الحق هيظهر وهناخد حق اخويا بالقانون».

