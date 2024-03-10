ورشة عمل لتنمية مهارات المرأه العاملة بالبحر الأحمر

نظمت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل ورشه عمل لمده ثلاثه ايام بمحافظه البحر الاحمر وذلك تحت رعايه محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وإشراف هشام المهيرى نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأةو تنظيم وتنفيذ و رئاسة عايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأه والطفل بأتحاد عمال مصر و ذلك بحضور جميع اعضاء لجنه سكرتاريه المرأة والطفل .

شهدت ورشه العمل عده فعاليات ومحاضرات عن العمل الجماعي و مهارات التفاوض و عرض وافي عن اهم القوانين المتعلقه بمؤسسة العمل العربيه ومؤسسة العمل الدوليه و تم ختام ورشه العمل بمشاركة أكاديمية Art and Talent Zone وذلك بحضور رئيسه الاكاديميه الفنانة مي يحي عباس والتي اشرفت علي فعليات الجلسة الخاصه بالتلوين والرسم .

وأكدت عايدة محي الدين أن ورشه العمل لها عدة أهداف منها تنميه المهارات للمرأه العامله بشكل مختلف وغير نمطي و تبادل الخبرات بين النقابات العامه المختلفه وأيضا تفريغ الطاقه السلبية واقامه فعاليات ورشه العمل في مكان مفتوح أمر مهم للمتدربات ويفسح المجال للابتكار والابداع .وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من ورش العمل التي تتسم بالابتكار وذلك لدعم المرأه العاملة بطريقه علميه ومدروسة .

وقد اشادت جميع المتدربات من سكرتاريه المرأه والطفل بمدي الاستفاده من المواد العلمية المقدمه والمعلومات المثمره التي بالفعل لها اثر كبير علي تنميه المهارات . وقد اثنو جميعا علي فعاليه الرسم والتلوين وانها ساعدت المتدربات على التعبير عن مشاعرهم وخبراتهم وأفكارهم بطريقة فنية ومبتكره.

وفي ختام اللقاء قدمت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المراة والطفل، الشكر لقيادات عمال اتحاد مصر، لتعاونهم المثمر والفعال لسكرتارية المرأة والطفل .

IMG-20240310-WA0081

IMG-20240310-WA0079

IMG-20240310-WA0080

IMG-20240310-WA0077