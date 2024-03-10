وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد ماراثون للدراجات بإحدى المدارس.. صور

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، انطلاق ماراثون الدراجات على طريق كورنيش طور سيناء بحضور مبروك الغمرينى رئيس المدينة وسامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والمهندس مصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية واحمد غيث مدير الإدارة والمهندس عبدالسميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء الإدارة و دينا الحسيني مديرة المدرسة .

وأشار وكيل الوزارة إلى ان الرياضة بجميع أنواعها تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه ، وان الاهتمام بالأنشطة هو أحدى اهتمامات وزارة التربية والتعليم والدولة المصرية لأعداد جيل واعً ، فاهم ، قادر في المستقبل على حماية وطنه

وبدأ السباق من أمام سارية العلم الأولى بميدان 306 على طول الكورنيش لمسافة 3كيلو متر وحتى نهاية سارية العلم الثالثة وبإشراف توجيه التربية الرياضية .

في نهاية السباق كرم وكيل الوزارة الفائزين بالمراكز الأولى بميداليات حيث فاز المركز الأول الطالب أيمن هيثم ، والمركز الثاني الطالب مازن علاء ، والمركز الثالث الطالب أحمد سامى ، والمركز الرابع الطالب مهاب محمد ، والمركز الخامس الطالب ياسين جلال.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر للمشاركين بالسباق داعياً أن تكون الرياضة نمط حياة لدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للإنسان المصري .

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء قد افتتح المعرض الختامي للعلوم بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية بحضور حنان إسماعيل مديرة الإدارة و إبراهيم اللقانى موجه عام العلوم و عماد حامد موجه الإدارة .

ثم تفقد عقل معروضات الطلاب حيث بدء كل طالب وطالبة بذكر اسمه ومدرسته ثم قام بعرض مكونات التجربة وفيما تستخدم وكيفية الاستخدام والغرض منها ، وقد ناقش وكيل الوزارة الطلاب في بعض الأمور الفنية ، كما أعجب سيادته ببعض الأعمال والتجارب المعروضة وتابع وكيل الوزارة جولته بالمعرض حيث تفقد الأنشطة المعروضة من قبل المدارس المختلفة .

عقب ذلك كرم وكيل الوزارة الطلاب المشاركين بالمعرض والسادة المعلمين المشرفين على الطلاب وذلك لمشاركتهم الفعالة بمعرض أنشطة مادة العلوم بالإدارة نانسي صبحي واصف - مدرسة الفيروز لغات بحي النور وسماح عطيه فوده و انجي خليل عبيد - مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية و نهاد إبراهيم السيد و اميرة هلال رشدي - مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية و أميرة مصطفي الشعراوي - مدرسة الرويسات الابتدائية و مريان ميلاد فهمي و ايمان احمد خفاجي و احمد سمير احمد - المدرسة المصرية اليابانية بحضور إبراهيم اللقانى موجه عام العلوم عماد حامد موجه الإدارة .

وعلى هامش المعرض سلم محمد حامد عقل وكيل الوزارة حنان إسماعيل مديرة الإدارة شهادة تقدير مقدمه من توجيه عام العلوم وذلك عرفانا وتقديراً لجهدها المبذول للنهوض بمستوى العملية التعليمية .

كما جرى تكريم معلمات الحاسب الآلي المشرفات على المسابقة السنوية والمسابقة الصيفية بإدارة شرم الشيخ حيث أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بما حققه الطلاب من مراكز جمهورية بتلك المسابقات وذلك بحضور عبير نايل الموجه العام للحاسب الألى و انتصار زايد موجه الإدارة ، وتم تكريم الطالب محمد رجب محمد بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية والطالبة ملك أحمد فاروق بمدرسة الفيروز بحي النور والطالب عبد الرحمن جودة أحمد بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات وذلك لحصولهم على مراكز جمهورية في المسابقة السنوية للكمبيوتر وتكنلوجيا المعلومات

كما جرى تكريم الطالبة صوفيا طارق محروس بمدرسة بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية والطالب بدر هشام أحمد بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية وذلك لحصولهم على مراكز جمهورية في المسابقة الصيفية للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

وفى نفس السياق جرى تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارة لمادة التربية الفنية ومعلمي التربية الفنية المشرفين على تلك المسابقات وهم نيڤين وهيب فهمى موجه الإدارة و رباب فاروق جعفر و رشا حبيب الكفراوي والأستاذة/راويه محمد رجب ومحمود عبد العزيز بدوي وامينة محمد محمد ونرمين عاطف محمد و نورا علي محمد و رضا محمد عبد المعطي وثريا فايق حبيب وميرفت عدلي فؤاد و أسماء أنور علي و علا فتحي قطب و مروه هلال حافظ و نجاح زاكي حبيب .

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