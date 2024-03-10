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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بحلول شهر رمضان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد 10 مارس 2024م، بمقر هيئة قضايا الدولة، حيث هنأه هو وأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المبارك مشيدًا بدور الهيئة في الدفاع عن كل ما يخص مال الوقف وقضايا الأوقاف.
 

من جانبه أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجهودها في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وعنايتها بمال الوقف .
 

حضر اللقاء كلًا من: المستشار/ محمد حسن محمد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار/ عبد العال جرنة رئيس التفتيش القضائي، والمستشار/ أحمد سعد رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار/ وليد العناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي، والمستشار/ كرم جميل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس القسم القضائي بوزارة الأوقاف، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والمستشار/ سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي.

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التحول الرقمي الأوقاف الفكر الوسطي وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة