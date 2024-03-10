اليوم.. بيراميدز يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الداخلية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره الداخلية، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مع فاركو في الجولة الماضية وسبقها الخروج من دوري أبطال أفريقيا وخسارة لقب كأس السوبر في اسواء بداية للفريق السماوى منذ سنوات.



في المقابل يخطط فريق الداخلية لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من أجل، الابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول الدوري.

ويحتل فراعنة بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.