الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي يقود تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بولونيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على بولونيا بملعب ريناتو دالارا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر أمام بولونيا، إذ يقود الفرنسي ماركوس تورام هجوم النيراتزوري رفقة أليكسيس سانشيز.

ويجلس هداف إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء، بجانب فيديريكو ديماركو ودينزل دومفريس.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الرابع وفي رصيده 51 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بولونيا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دراميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - أليكسيس سانشيز.