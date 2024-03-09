ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وزير خارجة أرمينيا
وزير خارجة أرمينيا أرارات ميرزويان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال وزير خارجة أرمينيا أرارات ميرزويان، إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميرزويان - في تصريحات صحيفة، نقلتها مجلة (بولتيكو) الأوروبية اليوم السبت - أن "أرمينيا تسعى للتقرب من الغرب وسط تدهور العلاقات مع روسيا"، مبينا أنه "تجري مناقشة الفرص الجديدة إلى حد كبير في أرمينيا هذه الأيام. وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي".
تأتي تصريحاته في أعقاب تقارير في الصحافة الأرمينية تفيد بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يخطط لبدء عملية تقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر عام 2024.
ويشغل باشينيان، منصب رئيس وزراء البلاد منذ عام 2018، وقاد الجهود لبناء علاقات أعمق مع الغرب، خاصة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 ودعم الكرملين المتزايد لمنافس أرمينيا الإقليمي: أذربيجان.

أرمينيا الاتحاد الأوروبي روسيا