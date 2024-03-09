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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير سنغافوري يتعهد بإرسال المزيد من المساعدات إلى غزة

سنغافورة
سنغافورة
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تعهد وزير داخلية سنغافورة كاسيفيسواناثان شانموجام، اليوم السبت، بالقيام بالمزيد من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة، وذلك خلال حدث تطوعي لإعداد المساعدات تمهيدا لإرسالها إلى القطاع.
وقال الوزير: "إن ما جمعناه على عجل ليس كثيرا إلا أنه يؤكد أننا ندافع عن قضية وسنقوم بما نستطيع.. يمكننا القيام بالمزيد وسنقوم بالمزيد"، وذلك حسبما نقلت شبكة "راديو تشانيل آشيا".
وأوضحت الشبكة أنه سيتم إرسال المساعدات العاجلة مساء الأربعاء إلى الأردن، تمهيدا لنقلها إلى القطاع، وتشمل المساعدات أدوية وغذاء وماء وغيرها، زذلك بقيمة تقدر بمائة ألف دولار.
يشار إلى أن سنغافورة (حكومة وشعبا) جمعت حوالي 10 ملايين دولار لصالح عمليات الإغاثة في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

سنغافورة غزة الأردن