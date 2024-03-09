الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الاثنين المقبل والذروة الثلاثاء والأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حيث يسود أجواء دافئة مستقرة على كافة الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم السبت 24 درجة، بينما جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتكون ذروة الارتفاع يومى الثلاثاء والأربعاء 12 و13 مارس.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمى والصغرى 14 درجة.