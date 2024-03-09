"سنتكوم": الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة تستهدف صاروخين حوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين لجماعة الحوثي.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه نفذ ضربة "دفاعا عن النفس"، استهدفت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.. مضيفا أن الصاروخين كانا محمولين على شاحنة تابعة للحوثيين".

وأضاف البيان: "أنه في حوالي الساعة 3:55 مساء بتوقيت صنعاء 12:55 مساء بتوقيت جرينتش، أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن، على السفينة إم /في بروبيل فورتون، التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".

وذكرت "سنتكوم" أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت القيادة الأمريكية أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية"، التي تعبر في منطقة البحر الأحمر.