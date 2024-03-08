قرعة الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة.. مصر في المجموعة الأولى

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة التي تقام في الفترة من 19 إلى 29 إبريل المقبل في مصر.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته منتخبات، الكاميرون، نيجيريا، بوروندي، علمًا بأن مباراة الافتتاح ستقام بين مصر ونيجيريا.

وتضم باقي المجموعات كلًا من:

المجموعة الثانية: ليبيريا، المغرب، أوغندا، السنغال

المجموعة الثالثة: غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر

المجموعة الرابعة: أنجولا، تنزانيا، سيراليون، رواندا

حضر القرعة كلًا من: الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وسيلستي تشياما نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة داخل اللجنة البارالمبية، سارة سمير المعايرجي نائب رئيس لجنة كرة القدم الساق الواحدة باللجنة البارالمبية، جورج شالشتن المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي والسكرتير العام للاتحاد الدولي للعبة، خالد عبدالحفيظ أمين صندوق الاتحاد الإفريقي، عبدالله شيكا مؤسس اللعبة وقائد المنتخب، زاهر شبل مهاجم منتخب مصر.



جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.