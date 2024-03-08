ريمونتادا أجنبية من الهلال على الرياض في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، ريمونتادا مثيرة على مضيفه الرياض بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، رغم محاولات لاعبي الزعيم العديدة على مرمى الرياض.

وشهد شوط اللقاء الأول، إهدار ركلة جزاء من الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، وذلك في الدقيقة 45+8، حينما تصدى لها كامبانيا حارس الرياض ببراعة.

وفي الشوط الثاني، أحرز علي البليهي مدافع الهلال، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، ليضع الرياض في المقدمة.

ونجح البديل البرتغالي روبن نيفيز في إدراك التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله ميشايل ديلجادو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وصحح ميتروفيتش خطأه بعد إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، بتسجيل أخرى في الدقيقة 90+3، ليحقق الهلال ريمونتادا على الرياض بفضل نجومه الأجانب.

وبتلك النتيجة، يغرد الهلال منفردًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 65 نقطة، بينما ظل الرياض في المركز الخامس عشر وفي رصيده 23 نقطة.