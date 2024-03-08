تغييرات في الوسط.. تشكيل الهلال لمواجهة الرياض بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأجرى جيسوس تغييرات في خط وسط الزعيم في مباراة الرياض، حيث قرر إراحة الصربي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز، ليجلسان على مقاعد البدلاء.

ودفع مدرب الهلال، باللاعب محمد كنو وزميله سلمان الفرج في وسط الميدان، مع وجود البرازيلي مالكوم دي أولفييرا صانعًا للعب.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف حتى الآن، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو ــ سلمان الفرج – مالكوم

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو – ألكسندر ميتروفيتش ــ عبدالله الحمدان.