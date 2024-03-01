اتحاد جدة يخسر كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال بمشاركة حجازي

تلقى فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، خسارة من نظيره الهلال بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

خسر اتحاد جدة كلاسيكو الدوري السعودي بمشاركة حجازي، الذي تواجد في التشكيل الأساسي للعميد وخاض المباراة كاملة، وارتدى شارة قيادة فريقه وحصل خلال اللقاء على البطاقة الصفراء في الدقيقة 50.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح الفرنسي نجولو كانتي التهديف في المباراة، ووضع الاتحاد في المقدمة منذ الدقيقة 12 من صناعة زكريا هوساوي.

وأدرك صالح الشهري التعادل للزعيم في الدقيقة 39 من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، ليعود الهلال في النتيجة بعد مرور أكثر من نصف ساعة.

في الشوط الثاني، قلب الهلال الطاولة على رفاق أحمد حجازي، مسجلًا هدفين عن طريق البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا وسعود عبدالحميد في الدقيقتين 59 و67، لينتهي اللقاء بفوز الهلال على اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 37 نقطة في المركز الخامس.