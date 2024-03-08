الغائبون والعائدون في رمضان 2024 .. منى زكي تكتفي بنجاح «تحت الوصاية».. يحيى الفخراني يواكب العصر مع «عتبات البهجة».. والجمهور ينتظر ملحمة «الحشاشين» لكريم عبدالعزيز

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والاستعداد للمائدة الفنية الأبرز على مدار العام، بموسم درامي يشهد زخما فنيا بالعديد من الأعمال الدرامية، يخرج من السباق عدد من النجوم خلال هذا العام الدرامي، فيما تعود مجموعة من النجوم إلى المشهد للمشاركة فى المنافسات الرمضانية مرة أخرى، ونقدم لكم سردا لأبرز أسماء الغائبين والحاضرين خلال السباق الرمضانى لدراما رمضان المقبل.

الغائبون عن الموسم الرمضاني

يسرا

تعتبر الفنانة يسرا أبرز الأسماء الغائبة عن المشاركة فى موسم دراما رمضان هذا العام، وذلك بعد أن شاركت فى معظم المنافسات الدرامية خلال السنوات السابقة، حتى العام الماضي بمسلسل "100 حمدالله على السلامة"، والذى لم يلاق النجاح المنتظر كعادة نجمة بحجم وقيمة يسرا طوال تاريخها الفنى، وهو ما أثار الأقاويل حول قرار يسرا بالابتعاد لإعادة الظهور كما تستحق.

مني زكي

تعتبر الفنانة مني ذكي أحد أهم نجمات جيلها، وتحقق دائما نجاحات فنية كبيرة ومهمة طوال رحلة فنية استثنائية، ورغم النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "تحت الوصاية"، خلال الموسم الرمضاني الماضي، ووصل الأمر أن تم طرح مناقشة وتعديل قانون الوصاية بالبرلمان، ونالت الفنانة مني زكى بطلة العمل العديد من التكريمات والإشادة، إلا أنها لم تشارك فى الموسم الرمضاني المقبل.

عمرو سعد

يغيب الفنان عمرو سعد عن السباق الرمضانى المقبل، رغم النجاحات التى حققها خلال السنوات الأخيرة بالدراما الرمضانية، حيث اشتهر بمسلسلات البطل الشعبى والتى لاقت قبولاً كبيراً مع الجمهور، وآخر الأعمال التى شارك بها الفنان عمرو سعد فى العام الماضى مسلسل "الأجهر"، والذى حقق نسب مشاهدة كبيرة خلال عرضه.

أحمد عز

شارك الفنان أحمد عز فى العديد من المواسم الدرامية الخاصة بشهر رمضان، وينتظر الجمهور مشاركات عز من خلال المسلسلات حيث يحقق نجاحا كبيرا، ولما له من نجومية سينمائية ينقلها إلى الدراما، وشارك الفنان أحمد عز بآخر أعماله فى السباق الرمضانى قبل الماضى بمسلسل "الاختيار" والذى قدم من خلاله تجسيداً لبطولات رجال الأمن البواسل وتضحياتهم الحقيقية فى عمل فنى ملحمي.

يوسف الشريف

رغم الإعلان عن مشاركة الفنان يوسف الشريف فى السباق الرمضانى المقبل لدراما رمضان بمسلسل "الراكون"، إلا أنه يتم الإعلان عن خروجه من المنافسات الخاصة بدراما رمضان، ولم يتم تحديد موعد عرض المسلسل حتى وقتنا الحالى.

ويتميز الفنان يوسف الشريف بطبيعة خاصة فى أعماله، لما يناقشه من قضايا تثير العديد من التساؤلات الشائكة، والتى عشقها الجمهور، خاصةً بعد ارتباط الفنان يوسف الشريف بالجملة الأشهر له بعد أى عمل "شابو يوسف الشريف"، وهى دلالة على إبهار الجمهور وتقديم عمل يستحق.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف فى الدراما الرمضانية مسلسل "كوفيد ٢٥"، والذى قدم طرحا لمؤامرة حرب الفيروسات المخلقة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

عمرو يوسف

شارك الفنان عمرو يوسف فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الكتيبة ١٠١" وهو من نوعية الأعمال الوطنية الملحمية، وحقق نسب مشاهدة كبيرة لما يقدمه العمل من بطولات رجال القوات المسلحة البواسل فى كل معاركهم فى تلك المرحلة الشائكة التى مر بها الوطن.

ورغم نجاح المسلسل العام الماضي، خرج الفنان عمرو يوسف من المشاركة فى الموسم الرمضاني المقبل، واكتفي بالظهور ضيف شرف فى الجزء الثاني لمسلسل "كامل العدد"، بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة.

محمد رمضان

يغيب الفنان محمد رمضان عن الموسم الدرامي لرمضان هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير العام الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، وبعد الإعلان عن جزء ثان من العمل منتظر عرضه خلال هذا العام، تم الإعلان عن تأجيل المسلسل هذا العام.

ياسمين عبد العزيز

خرجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد نجاح أعمالها الدرامية على مدار السنوات الأخيرة خلال المشاركات الدرامية لموسم رمضان.

وربط الجمهور والمتابعون خروج الفنانة ياسمين عبدالعزيز بخلافاتها وطلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضى، والتى جمعتهما ثنائية فنية حققت نجاحاً كبيراً فى موسمين دراميين، من خلال "إللى ملوش كبير"، و"ضرب نار".

أمينة خليل

بعد النجاح الكبير الذى حققته النجمة أمينة خليل، العام الماضي بمسلسل "الهرشة السابعة"، لم تشارك فى دراما رمضان لهذا العام.

واعتاد الجمهور على الاختيارات الفنية للنجمه أمينة خليل، والتى تقدم المعالجات المجتمعية بطرح العديد من القضايا خلال الدراما، وتكتفي الفنانة أمينة خليل بظهورها هذا العام من خلال "الكبير أوى"الجزء الثامن كضيف شرف بشخصيتها الحقيقية.

منه شلبى

أعلنت الفنانة منة شلبي خروجها من المنافسة خلال السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد مشاركتها للعام الماضي بمسلسل "تغيير جو"، وهو لم يحقق النجاح المنتظر منه، وأكدت الفنانة منة شلبي أنها تركز على السينما خلال الفترة المقبلة أكثر من المشاركة الدرامية.

العائدون للسباق الرمضاني

يحيي الفخراني

يشارك النجم القدير يحيي الفخراني خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "عتبات البهجة"، وهو عمل اجتماعي يقدم رؤية مختلفة لفصيل اجتماعي بمواكبة العصر الحديث.

وعودة الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية هي النقطة الأبرز والأهم خلال الموسم الرمضاني، وذلك لقيمة تاريخه الفني، وهو الباقي من الجيل الذهبي للدراما المصرية.

وكانت آخر أعمال الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية مسلسل "نجيب زاهي زركش" عام ٢٠٢١.

كريم عبد العزيز

ينتظر الجمهور المصري والعربي عودة النجم كريم عبد العزيز، لدراما رمضان هذا العام، وذلك للنجومية التى يحظى بها كريم عبد العزيز درامياً وسينمائياً، إلى جانب غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي بأي عمل درامي، والسبب الأخير هو الملحمة الفنية المنتظرة لمسلسل "الحشاشين"، وهو العمل الذي تم تأجيله من العام الماضي لظهوره بشكل يليق بالعمل، إلى جانب صعوبة الفترة والحقبة الزمنية للمسلسل.

آخر الأعمال التى قدمها الفنان كريم عبد العزيز لدراما رمضان مسلسل "الاختيار ٣"، والذى حقق من خلاله نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

سمية الخشاب

تعود الفنانة سمية الخشاب إلى المشاركة فى دراما رمضان من خلال مسلسل "ب١٠٠ راجل"، وذلك بعد فترة غياب عن التواجد منذ آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "ملحمة موسي".

وتشارك الفنانة سمية الخشاب فى رمضان هذا العام، كإحدي البطولات النسائية للموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن تصدرها البطولات النسائية لأعمال درامية خلال الموسم الرمضاني.

حسن الرداد

يقدم الفنان حسن الرداد هذا العام بطولة مسلسل "محارب"، وذلك ضمن المنافسة بالموسم الرمضاني المقبل، واشتهر الفنان حسن الرداد بتقديم الأدوار الكوميدية خلال الدراما الرمضانية، إلا أنه بدأ خلال الأعمال الأخيرة إلى الاتجاه للأعمال الخاصة بالبطل الشعبى، وذلك لما تلاقيه من نجاح بين الجمهور.

وآخر الأعمال الفنية التى شارك بها حسن الرداد بدراما رمضان، مسلسل "بابلو"، العام قبل الماضي.

محمد إمام

بعد الابتعاد عن المشاركة فى السباق الرمضانى الماضي، يعود الفنان محمد إمام هذا العام بمسلسل "كوبرا"، ضمن الموسم الرمضانى المقبل.

وينتظر الجمهور مشاركة الفنان محمد إمام، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التى يحققها سينمائياً خلال سنوات الابتعاد الدرامي، وخاصةً فيلمه الأخير "أبو نسب"، والذى تم عرضه محلياً ودولياً وحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائى.

وكانت آخر الأعمال الدرامية التى قدمها الفنان محمد إمام بموسم دراما رمضان مسلسل "النمر"، وذلك منذ ثلاث سنوات عام ٢٠٢١.