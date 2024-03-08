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الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

20 شهيدًا على الأقل في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة
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أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي وصل إلى 20 شخصًا على الأقل. حيث استهدفت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين في مناطق وسط وجنوب القطاع.

تركزت الغارات على منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شخصًا وإصابة العشرات، وهناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين، أغلبهم من الأطفال، وإصابة آخرين. وتم استهداف منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، وأدى ذلك إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

قامت قوات الاحتلال أيضًا بإلقاء قنابل فسفورية على منطقة المشروع في خان يونس، وقصفت منزل عائلة وادي بالكامل في مدينة حياة غرب المدينة.

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