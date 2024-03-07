ليفربول يضع قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعودة محمد صلاح

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مضيفه سبارتا براج التشيكي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب إيبيت أرينا في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية اللقاء، ودخل أرضية ملعب المباراة بديلًا في الدقيقة 74 بدلًا من زميله الكولومبي لويس دياز.

وعاد الفرعون المصري لتدريبات الفريق الجماعية في الأيام الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات حمر الميرسيسايد.

وبعد مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وسبارتا براج، حاول هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 86، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على سبارتا براج بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، التهديف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية خدعت حارس المنافس لتسكن الشباك في الدقيقة 25، قبل أن يعزز اللاعب نفسه سيطرة ليفربول على الخصم، بهدف ثالث في الدقيقة 45+3 من صناعة ماك أليستر.

وفي الشوط الثاني، قلص سبارتا براج الفارق مع ضيفه، بهدف ذاتي سجله كونور برادلي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 46، قبل أن يسجل لويس دياز رابع الأهداف في الدقيقة 53، وقبل أن يختتم البديل دومينيك سوبوسلاي الخماسية في الدقيقة 90+4.

بهذا الفوز، وضع ليفربول قدمًا في دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي باكتساحه سبارتا براج بنتيجة 5-1، وذلك قبل مواجهة العودة بين الفريقين بدور الستة عشر من اليوروباليج على ملعب أنفيلد.