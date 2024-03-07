أمام أنظار محمد صلاح.. ليفربول يضرب سبارتا براج بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على مضيفه سبارتا براج التشيكي بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب إيبيت أرينا.

يستضيف سبارتا براج، اليوم الخميس، نظيره ليفربول في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز، وشاهد تفوق فريقه على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك محمد صلاح في تدريبات الفريق الجماعية في الأيام الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات حمر الميرسيسايد.

افتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، التهديف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية خدعت حارس المنافس لتسكن الشباك في الدقيقة 25.

وعزز نونيز سيطرة ليفربول على الخصم، بهدف ثالث في الدقيقة 45+3 من صناعة ماك أليستر.

كان ليفربول، تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.