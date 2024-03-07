محمد صلاح يشارك بديلًا في مباراة ليفربول وسبارتا براج

شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام سبارتا براج التشيكي، التي تقام حاليًا على ملعب إيبيت أرينا في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية اللقاء، ودخل أرضية ملعب المباراة بديلًا في الدقيقة 74 بدلًا من زميله الكولومبي لويس دياز.

وعاد محمد صلاح إلى تدريبات الفريق الجماعية في الأيام الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات حمر الميرسيسايد.

يتقدم ليفربول على سبارتا براج برباعية مقابل هدف، حيث افتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، التهديف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية خدعت حارس المنافس لتسكن الشباك في الدقيقة 25، قبل أن يعزز اللاعب نفسه سيطرة ليفربول على الخصم، بهدف ثالث في الدقيقة 45+3 من صناعة ماك أليستر.

وقلص سبارتا براج الفارق مع ضيفه، بهدف ذاتي سجله كونور برادلي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 46، قبل أن يسجل لويس دياز رابع الأهداف في الدقيقة 53.