نونيز يخلد اسمه في تاريخ ليفربول تحت قيادة كلوب

سجل الأوروجوياني داروين نونيز، اسمه في سجلات تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، بتسجيله هدف الفريق الثاني في شباك سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب إيبيت أرينا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتقدم ليفربول على سبارتا براج بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من اللقاء، الذي شهد توقيع أليكسيس ماك أليستر بهدف، ونونيز بهدفين.

ودون نونيز اسمه في سجلات النادي البريطاني، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه، ليسجل هدف الريدز رقم 1000 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، بالوصول للهدف رقم 1000 تحت قيادة المدير الفني كلوب.

افتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، التهديف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية خدعت حارس المنافس لتسكن الشباك في الدقيقة 25.

وعزز نونيز سيطرة ليفربول على مجريات اللعب في شوط المباراة الأول، بهدف ثالث في الدقيقة 45+3 من صناعة ماك أليستر.

ويتولى كلوب، تدريب ليفربول منذ عام 2015 حتى الآن، لكنه أعلن الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وقاد يورجن كلوب، الريدز للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا في موسم 2019-2020، كما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، وحصد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي، ومؤخرًا كأس الرابطة للموسم الحالي.