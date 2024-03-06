موقف محمد صلاح.. قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براج بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سبارتا براج التشيكي.

يحل فريق ليفربول، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره سبارتا براج بملعب إيبيت أرينا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة الريدز، تواجد محمد صلاح، عقب مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات حمر الميرسيسايد في الفترة الأخيرة.

وكان ليفربول، تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

أما سبارتا براج، بلغ هذا الدور بعدما أقصى جالطا سراي التركي من الدور المؤهل لثمن النهائي من اليوروباليج.

قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براج

حراسة المرمى: أدريان - كيليهير - مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - تسيميكاس - أندرو روبرتسون - كوانساه - كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كايد جوردون - ماكونيل - كوماس - هارفي إيليوت - موسيالوسكي.

وفي الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو - بوبي كلارك.