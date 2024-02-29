بدون «صلاح».. ليفربول يضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا عريضًا على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واكتسح الريدز ضيفه في ظل غياب نجمه محمد صلاح، الذي غاب عن التشكيل الأساسي وكذا لم يتواجد على مقاعد البدلاء، نظزًا للإصابة التي لحقت به مؤخرًا، والتي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة، أبرزها تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق شبابه، حيث أحرز لويس كامبوس الهدف الأول في الدقيقة 44، قبل أن يسجل زميله جايدن دانز هدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و88.

وبذلك، ضرب ليفربول موعدًا مع مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-0، ليحل ضيفًا على اليونايتد بملعب أولد ترافورد في كلاسيكو إنجلترا يوم 16 مارس المقبل.