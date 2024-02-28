موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد، إذ تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب صلاح عن تشكيل الريدز، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، نظزًا للإصابة التي لحقت به مؤخرًا، والتي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة، أبرزها تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وغاب محمد صلاح عن مباراة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، بالرغم من عودته أمام برينتفورد في المباراة السابقة، بعد إصابة طويلة لاحقته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

كما شهد تشكيل ليفربول، غياب الثنائي، دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز، حيث يقود الهجوم، الهولندي كودي جاكبو بجانب هارفي إيليوت والشاب لويس كوماس.

تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، كوانساه، تسيميكاس

خط الوسط: كلارك، ماكونيل، برادلي.

خط الهجوم: كوماس، جاكبو، إيليوت.