رونالدو يخسر مع النصر من الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

تلقى فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الخميس، هزيمة من ضيفه الرائد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، وخاض اللقاء كاملًا حتى نهايته، حيث قاد الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني، وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 24، وكذا في الدقيقة 90+1 لتحرم العارضة، صاروخ ماديرا من هدف ثان.

افتتح كريم البركاوي، التهديف في الدقيقة 18، ليضع الضيوف في المقدمة، قبل أن يسجل أيمن يحيى هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 24، بعدما استغل كرة رونالدو التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 24، ليحولها داخل شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد فوزير الهدف الثاني في الدقيقة 46 من صناعة أمير سعيود، الذي بدوره اختتم الثلاثية في الدقيقة 87، ليفوز الرائد على النصر بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الثالث عشر.