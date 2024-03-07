الدوري السعودي.. رونالدو وماني يقودان النصر أمام الرائد

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الخميس، نظيره الرائد على ملعب الأول بارك، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو هجوم العالمي، رفقة السنغالي ساديو ماني، حيث يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن المباراة للإصابة.

وعاد الكولومبي دافيد أوسبينا لحراسة مرمى النصر أمام الوحدة في ظل إصابة الحارس وليد عبدالله.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ62 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الرائد

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد فتيل - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.