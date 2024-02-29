مباراة الـ8 أهداف.. النصر يتعثر أمام الحزم في غياب رونالدو

تعثر فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، أمام نظيره الحزم بالتعادل الإيجابي 4-4، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب رونالدو عن مواجهة اليوم؛ تنفيذًا لعقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه بسبب ارتكابه سلوك غير أخلاقي عقب انتهاء مباراة الشباب والنصر الماضية.

انتهى الشوط الأول بتقدم العالمي على ضيفه بهدف للا شئ، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أدرك أحمد المحيميد التعادل للحزم في الدقيقة 53، قبل أن يضع تاليسكا النصر في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 61.

وأحرز توزي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 66، قبل أن يحرز تاليسكا ثالث أهداف النصر والهاتريك في الدقيقة 71.

ونجح فايز سليماني في تسجيل هدف التعادل مجددًا في الدقيقة 84، قبل أن يأتي دور السنغالي ساديو ماني بإحراز الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

ولكن رفض الحزم الهزيمة، حيث أنقذ باولو ريكاردو متذيل ترتيب الدوري السعودي بالهدف الثامن في المباراة في الدقيقة 90+9.

وبتلك النتيجة، رفع النصر في غياب كريستيانو رونالدو، رصيده إلى 53 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ارتقى الحزم مركزًا وحيدًا واحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بـ17 نقطة، بفارق الأهداف عن أبها المتذيل.