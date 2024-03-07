اقرأ غدا في "البوابة".. 6 أشهر من الإجرام.. الصين: الحرب في غزة عار على الحضارة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 8 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إدارة بايدن تنقل أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونجرس

6 أشهر من الإجرام.. الصين: الحرب في غزة عار على الحضارة

رابطة "آسيان" وأستراليا تدعوان إلى وقف إطلاق نار "فوري ودائم"

جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" لاتخاذ إجراءات طارئة ضد الاحتلال

روسيا تقصف مواقع أوكرانية أثناء زيارة زيلينسكي ورئيس وزراء اليونان

مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل رمضان

هجوم حوثي على سفينة تجارية بالبحر الأحمر ومقتل 3 من أفراد طاقمها

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مسلحة لمكافحة الجهاديين