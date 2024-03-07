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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. 6 أشهر من الإجرام.. الصين: الحرب في غزة عار على الحضارة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 8 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إدارة بايدن تنقل أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونجرس
6 أشهر من الإجرام.. الصين: الحرب في غزة عار على الحضارة
رابطة "آسيان" وأستراليا تدعوان إلى وقف إطلاق نار "فوري ودائم"
جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" لاتخاذ إجراءات طارئة ضد الاحتلال
روسيا تقصف مواقع أوكرانية أثناء زيارة زيلينسكي ورئيس وزراء اليونان
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل رمضان
هجوم حوثي على سفينة تجارية بالبحر الأحمر ومقتل 3 من أفراد طاقمها
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مسلحة لمكافحة الجهاديين

بايدن غزة روسيا